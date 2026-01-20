高市早苗首相が衆院解散を表明、食料品の消費税を2年間ゼロにすることを検討すると公約に掲げた。2026年1月20日放送の情報番組「ひるおび」（TBS系）は高市首相の選挙公約を取り上げたが、今回の総選挙は与野党でともに「消費税減税」を掲げて戦う構図となりつつある。外食の消費税はどうなるのか、このままだと外食産業が打撃を受けるが番組は消費税減税について「（消費税を）減らしたらどこで財源をとってくるのかも教えてほし