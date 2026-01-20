ブライアン・アダムス（Bryan Adams）の来日公演が1月26日（月）・27日（火）東京・日本武道館、1月28日（水）大阪・Asueアリーナ大阪で開催される。Rolling Stone Japanでは先ごろ掲載した来日直前インタビューに引き続き、1984年の代表作『Reckless』の制作秘話を明かす2015年の貴重インタビューをお届けする。ブライアン・アダムスがローリングストーン誌に電話をかけてきたとき、彼はポーランド、グダニスクのエルゴ・アリーナ