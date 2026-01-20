明日21日(水)は日本列島に今季これまでで一番強い寒気が流れこみ、25日(日)にかけて長く居座る予想です。日本海側は平地も含めて大雪となり、普段、雪の少ない太平洋側でも雪の積もる所があるでしょう。車の立ち往生など交通障害のおそれがあります。また、冷え込みが強く、内陸部を中心に水道の凍結などに注意が必要です。今回の寒波のポイントや対策をまとめました。今シーズン最強・最長寒波雪や寒さの影響が長く続くおそれ明