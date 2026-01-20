日本ハムの新庄剛志監督（５３）が２０日、都内で行われた１２球団監督会議で、「飛ばない」ＮＰＢ統一球について問題提起した。「ちょっとボール、飛ばなくね？もうちょっと飛ばしたいなって。僕たちが現役の時に使っていたボールが、ものすごく飛んでいた。フリー打撃も面白くない。もっと飛ばしたいからフォームが崩れていく人が多い。特に三遊間の打球のヒット数が、減りましたね」昨季の３割打者はセ２人、パ１人のみ。