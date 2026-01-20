ドル円一時１５７．７６レベルと安値更新、ドル売りが円売りに勝る＝ロンドン為替 ドル円は一時157.76レベルと本日の安値を更新。ロンドン朝方には158.60レベルに高値を伸ばしたが、その後はドル売り圧力に押されている。ボラティリティーの高い展開になっている。 USD/JPY157.76