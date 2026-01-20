◆大相撲初場所１０日目（２０日・両国国技館）横綱・大の里（二所ノ関）は、西前頭４枚目・熱海富士（伊勢ケ浜）に取り直しの末、押し出され、３連敗で４敗目となった。熱海富士は勝ち越し、２日連続の金星となった。横綱・豊昇龍（立浪）は、小結・王鵬（大嶽）を上手出し投げ、連敗を２で止め、３敗を守った。王鵬は６敗目。新大関・安青錦（安治川）は、東前頭３枚目・隆の勝（常盤山）を押し出し、２敗を守って勝ち越し