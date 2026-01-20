◆サッカー▽練習試合清水２（２―０、０―１、０―０）１北九州（２０日、鹿児島・鹿児島ふれあいスポーツランド）＝４０分×３本Ｊ１清水エスパルスは鹿児島キャンプ６日目の２０日、鹿児島ふれあいスポーツランドで、Ｊ３北九州と今季初の実戦となる練習試合（４０分３本）を行い、２―１で勝利した。１本目７分、、ＭＦカピシャーバが逆サイドの右に構えていたＦＷ北川航也の右クロスに頭で合わせると、シュートは右ポスト