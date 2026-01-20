5年ぶりに「F1」に復帰するホンダは、イギリスのスポーツカーメーカー「アストン・マーチン」に供給する「パワーユニット」を発表しました。ホンダ三部敏宏 社長「電動化時代においても、世界最強のパワーユニットを作りたい」ホンダが初公開したのは、イギリスのスポーツカーメーカー「アストン・マーチン」に供給する自動車の動力源となる「パワーユニット」です。ホンダは1964年に日本メーカーで初めてF1に参戦。EVなど