コメの収穫作業＝2025年8月、新潟県三条市環境省は20日、地球温暖化が国内の生活や産業に与える影響を科学的に分析した「気候変動影響評価報告書」を取りまとめた。評価した7分野80項目のうち、52項目（65％）で重大な影響が認められると指摘。コメの品質低下や洪水被害の増加など54項目（68％）で対策の緊急性が特に高いとしている。政府や地方自治体、企業が、影響を軽減する「適応策」を検討する際に活用する。更新は約5年