タイの首都バンコク中心部の日本食店が並ぶエリア＝20日（共同）【バンコク共同】日本貿易振興機構（ジェトロ）バンコク事務所は20日、タイの日本食レストランの数が2007年の調査開始以来初めて減ったと発表した。昨年の調査で5781店となり、前年より2.3％少なかった。日本人駐在員が減ったのが一因で、現地の日本食人気は続いているという。日本食店は07年に745店だったが、24年には5916店まで伸びていた。昨年8〜10月に実施
