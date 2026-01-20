週末に行われた大学入学共通テストを生成AIの「チャットGPT」に解かせたところ、9科目で満点を取ったことが分かりました。AIスタートアップ「ライフプロンプト」の分析によりますと、「チャットGPT」が満点を取ったのは「数学IA」「化学」「公共、政治・経済」など9科目です。この会社では、3年前からAIに共通テストを解かせていますが、満点が出たのは今回が初めてです。15科目の得点率は97％でした。図の認識や文脈の情報処理能