近畿日本鉄道が運行する、東武鉄道風の車両のイメージ図（同社提供）近畿日本鉄道は20日、東武鉄道の通勤用主力車両「8000系」風のラッピングを施した車両を奈良、京都、橿原などの路線で運行すると発表した。期間は22日から当面の間。近鉄によると、他社が運行する車両の外装を施す取り組みは初めてだという。近鉄の主力車両「1252系」の2両1編成を使う。車内広告では、日光や鬼怒川温泉など東武鉄道沿線の観光地を紹介する。