新党「中道改革連合」は20日、X（旧ツイッター）の公式アカウントで、交流サイト（SNS）上で同党のロゴを使ったり改変したりした悪意ある投稿が確認されているとして、注意を呼びかけた。悪意ある改変などについては「投稿内容・拡散状況などを記録・保存の上、法的措置を含め厳正に対応する」とした。Xのユーザーに対し「不審な投稿を見かけた際は、拡散や引用を控えるようお願いします」とも要請した。