静岡県藤枝市の山林火災は現在も鎮圧に至っていません。現場では全焼した乗用車1台が見つかっていて、その乗用車の単独事故による出火が原因で山林に火が燃え移ったとみられることが関係者への取材で新たにわかりました。今月17日に静岡県藤枝市で発生した山林火災。カメラマン「山火事が発生しています。かなり広範囲にわたって炎が見えます」発生から4日目となりますが、いまだに鎮圧・鎮火には至っておらず、これまでにおよそ10