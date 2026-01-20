20日の東京外国為替市場の円相場は、1ドル＝158円台前半で取引された。午後5時現在は前日比30銭円安ドル高の1ドル＝158円36〜38銭。ユーロは1円33銭円安ユーロ高の1ユーロ＝185円11〜15銭。衆院選に向けて与野党が消費税減税に言及したことなどから財政悪化懸念が高まり、円が売られやすくなっている。市場関係者は「政府による為替介入への警戒感もあり、円を買う動きも出ている」と話した。