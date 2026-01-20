２０日午後０時４５分頃、山形県米沢市本町の住宅街で、３０歳代男性から「カッターのようなもので切りつけられた」と１１０番があった。男性は首に軽傷を負ったが、命に別条はないという。切りつけた人物は徒歩で逃走したといい、県警は傷害事件として行方を追っている。米沢署の発表によると、男性は車で帰宅。車を降りたところ、何者かに突然後ろから襲われたという。切りつけた人物は性別不明で身長１メートル７０くらい