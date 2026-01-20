高市首相の解散表明から一夜明け、与野党は衆院選への態勢作りを加速させています。与党側の戦略について、最新情報を国会記者会館から、フジテレビ政治部・高橋洵記者が中継でお伝えします。高市人気で追い風を得たい自民党ですが、選挙の争点に急浮上した「食料品減税」をめぐっては様々な声が上がっています。19日夜に解散表明した高市首相は、20日は自民党の役員会で「短期決戦となるが、党一丸となって戦い抜き、必ず勝利を収