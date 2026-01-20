2025年12月1日から2026年2月15日まで、ハイアット セントリック 銀座 東京（東京都中央区銀座 6-6-7）3階「NAMIKI667」にて「あまりん ストロベリー アフタヌーンティー」が提供されています。限定のプレミアムプランにも注目埼玉県が開発したいちご「あまりん」を堪能できるアフタヌーンティーです。あまりんは練乳いらずと言われるほどの糖度と酸味が特徴。メニュー内容は濃厚なカスタードクリームとフレッシュいちごを楽しめる