1月20日発売 価格：600円 【拡大画像へ】 扶桑社は「週刊SPA! 1月27日号」を1月20日に発売した。価格は600円。 表紙には、アイドルグループ・selfishが登場。グラビアン魂では、能美真奈さんのグラビアが掲載される。 美女地図には都丸紗也華さんと、都丸亜華梨さんが姉妹の絆をグラビアで表現するほか、根本凪さんも登場する。 【selfish】 撮影／中山雅文 ヘアメイク／エ