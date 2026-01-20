県内の労働組合や生活協同組合でつくる協議会が、生活環境や福祉の向上を目指して、県に制度の充実を要請しました。要請には、大規模な災害が発生した際の被災者支援や防災・減災対策の強化などが盛り込まれています。県に要請したのは、県内最大の労働組合組織・連合秋田や生活協同組合などでつくる、「秋田県労働福祉協議会」です。協議会は、県内で働く人たちの生活環境や福祉の向上を目指していて、20日は、大規模災害時の被災