B1東地区所属の秋田ノーザンハピネッツは1月20日、白鷗大学在学中の内藤晴樹、小川瑛次郎が『りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON』の特別指定選手として加入することが決定したことを発表した。 地元・秋田県出身で現在21歳の内藤は187センチ81キロのポイントガード。秋田U15出身で、高校時代は仙台大学附属明成高校でウインターカップ優勝も経験。白鷗大学では、2年次に秋田へ特