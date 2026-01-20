BANDAI SPIRITSは、『ポケモンプラモコレクション クイック!! 25 ブースター』を1月24日に発売する。 【画像】組み立て後のブースターが分かる商品画像 今回販売されるブースターのプラモデルは、道具いらずで、初めてでも簡単に組み立てられる「ポケプラクイック!!」のシリーズから登場する。 道具を使わないタッチゲート方式を採用し、組み立てるだけで仕上げられる。