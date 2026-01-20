日銀が２０日公表した午後５時時点の外国為替市況は１ドル＝１５８円３６～３８銭と前営業日比３０銭のドル高・円安。ユーロは対円で１ユーロ＝１８５円１１～１５銭と同１円３３銭のユーロ高・円安だった。対ドルでは１ユーロ＝１．１６８９～９０ドルと同０．００６２ドルのユーロ高・ドル安だった。 出所：MINKABU PRESS