Nexode 200W Amazonのタイムセールで、UGREENの6ポートUSB充電器「Nexode 200W」が53%オフの9,309円で販売中だ。 Nexode 200Wは、USB Type-Cポートを4基、USB Type-Aポートを2基搭載するGaN対応充電器。全ポート合計の最大出力は200W。USB Type-Cの単ポート使用時は最大100W。過電流/過電圧/過熱/短絡に対する保護機能などを備えている。