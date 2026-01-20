2022年の参院選で応援演説中に安倍晋三元首相が銃撃された事件で、殺人と銃刀法違反、武器等製造法違反、火薬類取締法違反、建造物損壊の罪に問われた山上徹也被告（45）の判決公判が21日、奈良地裁で開かれる。争点は「量刑」のみ。検察側は「元首相を衆人環視の中で殺害し、我が国の戦後史に前例を見ない犯行」として無期懲役を求刑し、弁護側は「宗教が関わった虐待の被害者という視点が不可欠」として最大でも懲役20年以内にと