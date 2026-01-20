高市早苗首相は１月19日、自身の公式Xを更新。FIFAワールドカップ2026（北中米W杯）のトロフィーツアーによる表敬を受けたことを報告した。同ツアーは、１月３日にサウジアラビアのリヤドでスタート。150日間以上をかけて75箇所を巡る予定となっている。この投稿で高市首相は、元ブラジル代表MFのジウベルト・シウバ氏と共にトロフィーを手に持つ写真を公開し、「オリジナルトロフィーに触れる光栄な機会をいただきました」