愛知県幸田町の「cafe OPEN（オープン）」。炙り明太子のおにぎりや、カツオに卵黄を乗せたおにぎりなど、ユニークなおにぎりが味わえると人気で、豚汁をプラスすると定食としても楽しめます。ご飯は地元・幸田町で穫れたコシヒカリ。粘りと弾力があり、冷めても美味しいことから、おにぎりに最適だということです。海苔は滑らかな口溶けの有明産で、さらに、塩にもこだわりがあります。cafe OPENの伊藤伸太郎さ