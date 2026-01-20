【その他の画像・動画等を元記事で観る】 『堂本光一×井上芳雄INTERMISSION (インターミッション)』ダイジェスト版が、3月7日深夜に日本テレビにて放送されることが決定した。 ■ 「芳雄くんと一緒なら安心ですし、素でいられると思います」（堂本光一） 2018年のミュージカル『ナイツ・テイル-騎士物語-』 で初共演し、その後もプライベートで交流を続けるほど意気投合した堂本光一・井上芳雄の、プライベ&