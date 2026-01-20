WINOが2025年12月28日に東京・恵比寿LIQUIDROOMで開催したワンマンライブ『afterwords:WINO』の模様が、1月28日にMUSIC ON! TV（エムオン!）で独占放送される。 ■Tシャツ＋サイン色紙セットのプレゼントキャンペーンも実施 1995年の結成以降、どのバンドにも似ない独自の音楽性を築き上げ、TVアニメ 『HUNTER×HUNTER』オープニングテーマ「太陽は夜も輝く」のスマッシュヒットでも知られる5人組ロックバンド