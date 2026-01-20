【その他の画像・動画等を元記事で観る】 2024年に創立50周年を迎えた芸能プロダクション、ソニー・ミュージックアーティスツ（以下、SMA）が、この春、一夜限りのスペシャルイベント『The King’s Journey』の開催を発表。 女王蜂、ナナヲアカリ、東京スカパラダイスオーケストラ（ゲストボーカル：奥田民生・細美武士・LiSA）が出演する。 ■1月20日よりチケット最速先行受付スタート！