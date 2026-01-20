衆議院選挙の公示まで早くも1週間です。異例の与党対決となる広島4区の動きを追いました。■維新・現空本誠喜氏「おはようございます。」■地元住民「大変ですね。」■維新・現空本誠喜氏「大変です。」18日、呉市の祭りに参加したのは、広島4区から出馬を予定する日本維新の会の現職、空本誠喜氏です。■維新・現空本誠喜氏「いつあってもいいようにできるだけ早く準備はしていたが、もう少し時間はほしかった。」自民党の