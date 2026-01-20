サウジアラビアで開催中のサッカーのU-23（23歳以下）アジアカップは20日夜に準決勝の2試合が行われる予定で、日本は韓国と、中国はベトナムと対戦する。中国の著名なサッカー評論家の董路（ドン・ルー）氏は18日、自身の微博（ウェイボー）に動画を投稿し、ベトナム戦について「日本だと思って戦えば勝てる」と語った。董氏は「自分たちは強いチームだと思って戦えば負ける。自分たちは弱いチームなんだ、ベトナムは自分たちより