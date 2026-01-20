2026年世界経済フォーラム年次総会が1月19日、スイスの雪山の町、ダボスで開幕しました。会議は23日まで続き、130余りの国と地域からの参加者約3000人が複数の議題を巡って議論を展開する予定です。今年の年次総会のテーマは「対話の力（A Spirit of Dialogue）」で、競争が激化する世界でどのように協力を展開するか、新たな成長の動力をどう引き出すか、革新的技術の規模化応用をどのように推進するかなど、五つの重要なグローバ