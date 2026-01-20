アフガニスタンの首都カブールで1月19日午後、市内にある中華料理店付近で爆発が発生し、中国人1人を含む7人が死亡し、13人が負傷しました。爆発の原因は調査中で、過激派組織「イスラム国（IS）」が犯行声明を出しました。在アフガニスタン中国大使館は同国への渡航中止勧告を出しています。（提供/CRI）