キャラクター商品などを手がけるアニウェア（東京都渋谷区）は、東京地下鉄「東京メトロ 銀座線」モデルの腕時計の予約受付を、2026年2月9日正午まで同社運営の通販サイト「SuperGroupies」で行う。発送は7月上旬の予定。随所に銀座線のモチーフ以前発売し好評だったという「東西線」モデルに続き、もうすぐ100周年を迎える「銀座線」デザインの腕時計が登場。盤面には銀座線のマークをイメージしたオレンジ色の輪をあしらい、その