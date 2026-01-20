テレビアニメ『春夏秋冬代行者 春の舞』（2026年春放送）のメインキャスト8人、OP＆ED情報、キャラクターイラストが解禁された。オープニングテーマとエンディングテーマを「アスノヨゾラ哨戒班」や「DAYBREAK FRONTLINE」、「Surges」など数々の人気楽曲を発表してきた音楽プロデューサー・ボカロPのOrangestarが担当する。【画像】作画すげぇ！公開された『春夏秋冬代行者 春の舞』キャラ設定画四季の代行者と護衛官を演じる