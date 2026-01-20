バレーボールキングでは「チェアマン通信『SVリーグのリアルをお届け』」と題し、今シーズンから大河正明・SVリーグチェアマンのインタビュー記事を連載している。ファンや選手に「どんな改革が進められているか」「そこにどんな意味があるのか」を伝えることが、本連載の目的だ。 大同生命SV.LEAGUE（SVリーグ）は現在開催中の2025-26シーズンが現体制になって2季目で、来