◇大相撲初場所10日目（2026年1月20日両国国技館）左肩に不安を抱える横綱・大の里（25＝二所ノ関部屋）は結びで西前頭4枚目の熱海富士（23＝伊勢ケ浜部屋）に取り直しの末に敗れて3連敗。6勝4敗となった。最初の相撲は土俵際での投げの打ち合いで同体となり取り直し。取り直しの一番では大の里が先手を取って攻め込んだが、いなされて崩れ、押し出された。大の里の3連敗は24年初場所以来で、横綱になってからは初めて。熱海