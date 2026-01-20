DeNAは20日、筒香嘉智内野手（34）が今季から新キャプテンを務めると発表した。19年以来7年ぶりのキャプテン復帰となる。昨季までの2年間は牧がキャプテンを務めた。筒香の就任にあたって、ユニホームの胸に付けるキャプテンマークの新たなデザインを発表。「光輝く星と、躍動感のあるCマークが特徴」で、筒香自身が選んだデザインだという。2月6日からは公式オンラインショップなどで新キャプテンマークのワッペン（税込