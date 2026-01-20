ティーン向けファッション誌「ｎｉｃｏｌａ」現役専属モデルの崎浜梨瑚（１５）と中瀬梨里（１５）の２人によるアイドルユニット「リコリリ」が、辻希美、加護亜依の「Ｗ（ダブルユー）」のヒット曲「ロボキッス」を２１日に、デジタル配信リリースする。サウンドは原曲の雰囲気を最大限にいかしつつ、多種多様な電子音を盛りフューチャー感と懐かしさを同時に感じられる仕上がりにした。崎浜梨瑚は「この曲をカバーするうえで