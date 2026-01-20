Google Fast Pairは、Android端末に対応するワイヤレスイヤホンなどを近づけるだけで、タップ1つで接続が完了する便利な機能です。しかし、このFast Pairに重大な脆弱性が存在し、攻撃者によって音声を乗っ取られるなどのリスクがあると伝えられています。 ↑高速ペアリングの弱点が発覚。 ベルギーのルーヴェン・カトリック大学の研究者は、GoogleのFast Pairプロトコルに「WhisperPair」と名付けた脆弱性があると報告しま