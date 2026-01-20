ドラァグクイーンのサマンサ・アナンサとネオ昭和アーティストの阪田マリンが木曜日にパーソナリティーを務める番組『Clip』（ラジオ関西、月−木午後1時〜）で、「昭和初期」を紹介しました。昭和がはじまった昭和元年は、1926（大正15）年の12月25日からで、わずか7日でした。さらに、昭和の最後の年となった昭和64年も、年明けから7日間のみだったため、昭和の最初と最後の年はどちらも7日間だけだったということになります