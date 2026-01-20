21日から寒さ強まる予報 「二十四節気」の大寒である20日（火）は暦通りの寒さとなりましたが、21日（水）朝の最低気温は20日朝と比べると8℃前後も低くなりそうです。 21日は岡山・香川ともに晴れたり曇ったり一時的に雪が降ったりと変わりやすい天気になりそうです。 岡山県北部の山沿いでは一時的に雪の降り方が強まる可能性があります。お出掛けの際は雪や路面の状態、公共交通機関の運行状況などにご注意くださ