高市首相は1月23日に衆議院を解散します。27日に公示、2月8日が投開票日です。福岡に支部を置く政党関係者や有権者は、この解散をどう捉えているのでしょうか。19日夜、高市総理は通常国会の冒頭で衆議院を解散することを正式に表明し、博多駅では号外が配られました。■街の人「高市首相が就任してけっこういろんな政策が進んでいるなという印象を持っています。」「なんで今するんだろう。」「なんで今なのかな。思うことはあり