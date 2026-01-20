◆大相撲初場所１０日目（２０日・両国国技館）横綱・大の里（二所ノ関）は、西前頭４枚目・熱海富士（伊勢ケ浜）に押し出され３連敗で、６勝４敗となった。過去６戦全勝の相手に、土俵際の投げの打ち合いが物言いがつき、同体で取り直しに。大の里は右下手を取り、左をのぞかせ、寄っていったが、相手に左に回り込まれ、相手の押しを、かわしきれなかった。８日目、西前頭３枚目・伯乃富士（伊勢ケ浜）、９日目、小結・若元春