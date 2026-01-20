イタリアの高級ブランド「ヴァレンティノ」の創業者、ヴァレンティノ・ガラバーニさんが亡くなりました。93歳でした。【映像】「ヴァレンティノ」創業者が死去イタリアを代表するファッションデザイナーヴァレンティノ・ガラバーニさんが19日、ローマの自宅で亡くなりました。ガラバーニさんの財団が発表しました。ガラバーニさんは1960年に自身の名を冠したファッションブランド「ヴァレンティノ」を立ち上げ、ドレスなどに