富山県立高校の再編にむけて「大規模校の設置場所を来年度中に決定すること」などを盛り込んだ、実施方針案が示されました。県教委は2038年度までに、県立高校を現在の34校から20校へ、3期に分けて再編する計画を進めています。きょうの検討会議では、これまでの議論などを踏まえて「大規模校の設置場所を来年度中に決定すること」や、「中規模校で複数キャンパス制を検討すること」など、一部を修正した実施方針案が示されました