日本付近に居座る強烈な寒波の影響で、25日(日)頃にかけて日本海側を中心に大雪が続くおそれがあります。この“最長”寒波の見通しについて、気象予報士の木原実さんに聞きました。■“数年に一度”級の最長寒波原因は？今回の寒波、長い期間居座る原因はズバリ、「シベリア高気圧の強さ」です。20日(火)夜以降、しばらく日本海側では雪や強い雪が予想され、短時間で積雪が急激に増えるおそれのある危険な雪雲「JPCZ」を思わせる