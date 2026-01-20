きょう午後、愛知県みよし市の会社の倉庫で火災が発生し、現在、消火活動が続いています。【映像】激しく燃える現場の様子消防によりますと、午後4時ごろ、みよし市三好町の園芸用品などを扱う会社の倉庫で、「黒煙が出ている」と通りかかった人から通報がありました。消防車など17台が出動し、現在、消火活動が行われています。けが人や逃げ遅れの人がいるかどうかは警察と消防が確認を進めています。消防が会社の人に聴