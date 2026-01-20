スポーツの分野で活躍を目指す県内の中学生が県外に進学する、いわゆる“県外流出”の要因を話し合うために設けた検証委員会について、県教育庁は、来年度以降も継続する方針を明らかにしました。当初は今年度中に検証結果をまとめる予定でしたが、慎重に議論して対応策を示す必要があると判断しました。県教育庁は、県内の中学生が県外の高校に進学する、“県外流出”への対応策について、PTA関係者や、スポーツ団体